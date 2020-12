Truffata 75enne in centro a Firenze, denunciata una coppia

Una 75enne è stata truffata e derubata in strada a Firenze e dopo qualche giorno la polizia ha individuato e denunciato una coppia. Il fatto è avvenuto il 5 novembre in viale dei Mille: una 29enne salernitana e un 35enne fiorentino hanno raggirato un'anziana con una tecnica molto simile a quella dello specchietto.

La 75enne era in auto quando ha udito un colpo alla fiancata. La coppia, a bordo di uno scooter, l'ha invitata a fermarsi per poi accusarla di aver creato un danno da centinaia di euro al motorino. La vittima, turbata, ha consegnato 300 euro prelevati da un bancomat, i due si sono subito allontanati. Tornata all’auto la 75enne si è resa conto che sullo sportello vi erano delle righe, ma, una volta toccate, ha realizzato che si trattava di segni verosimilmente realizzati con un pennarello.

Pochi giorni dopo la polizia ha controllato una coppia su uno scooter in via De Sanctis. Il mezzo era simile a quello della truffa, denunciata prontamente dalla vittima. Al momento del controllo l’uomo, che guidava il mezzo, forzando il controllo di polizia, è rovinato a terra insieme alla donna, arrestando così la sua corsa e permettendo di trovarli in possesso di 250 euro e di un pennarello. I soldi sono stati restituiti alla vittima.