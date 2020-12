Vaccini antinfluenzali, in arrivo in Toscana altre 50mila dosi

Il Consigliere Regionale del PD Marco Niccolai, tramite una nota su facebook, fa il punto sulla situazione dei vaccini antinfluenzali dopo l’ufficialità dell’arrivo di ulteriori 50.000 dosi di vaccino.

“Continuo a ricevere richieste di chiarimenti rispetto alla situazione della vaccinazione antinfluenzale” si legge sulla pagina facebook.

“La scorsa settimana, come vi dissi, alla nostra ASL Toscana Centro sono arrivati altri 19.000 vaccini antinfluenzali: essi portano il totale dei vaccini finora diffusi a 524.000, mentre nel 2019 a fine campagna vaccinale furono 395.000. Dunque, mentre la campagna vaccinale di questo anno non si è ancora conclusa, siamo arrivati a quasi 130.000 vaccini in più.

La Regione però non si è fermata: è ufficiale la notizia che sono arrivate altre 50.000 dosi di vaccino per la Toscana; essendo la nostra Asl quella a cui fa riferimento quasi la metà della popolazione toscana, è presumibile che siano destinati alla nostra area vasta circa la metà di queste ulteriori dosi.

Sia queste che le precedenti dosi di vaccino antinfluenzale sono distribuite ai medici di famiglia partendo da quelli che avevano avuto maggiori difficoltà a reperirne: è una suddivisione che il Dipartimento di Medicina Generale dell’ASL Toscana Centro sta facendo assieme alle c.d. AFT cioè alle aggregazioni sovracomunali dei medici di famiglia.

Il lavoro della Regione dunque non si ferma", conclude Niccolai, "anche se, nella nostra ASL, abbiamo di gran lunga superato le dosi erogate nel 2019, il lavoro della Regione per trovare ulteriori dosi continua. Ad ora, in Toscana, sono 1,2 mln le dosi di vaccini distribuite".

Fonte: Ufficio Stampa