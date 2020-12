Zona Arancione, Torselli (FdI): "Giani riapra anche mercati e centri estetici"

La Toscana è prossina alla 'zona Arancione'. Francesco Torselli (FdI), commenta le dichiarazioni del presidente della regione Toscana Eugenio Giani.

“Se il presidente Giani firmerà un'ordinanza che permetterà ai negozi di riaprire, dovrà garantire anche la riapertura di centri estetici e mercati. Queste attività economiche sono ferme da quando la Toscana è entrata in zona rossa tuttavia non esistono evidenze scientifiche per cui andare dall'estetista o fare acquisti in un mercato all'aperto sia pericoloso per la nostra salute”. È la proposta di Francesco Torselli, Presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale.

“A quanto pare per il Presidente del Consiglio e i luminari del Cts - prosegue Torselli - è più facile prendere il Coronavirus passeggiando in un mercato all’aperto anziché in un centro commerciale. Ci chiediamo inoltre quali siano le spiegazioni scientifiche che hanno portato il Governo Conte a decidere di far restare aperti i saloni dei parrucchieri e chiudere i centri estetici: non potevano continuare a svolgere il loro lavoro entrambe le attività?”.

“Subito dopo il termine del lockdown, a maggio scorso, questi lavoratori hanno investito per primi in strutture e dispositivi per tutelare la salute dei loro clienti. E adesso Pd e 5Stelle li ripagano con questa moneta. Chiediamo al governatore Giani di ascoltare la nostra proposta altrimenti potrà ritenersi complice della crisi di questi settori”, conclude l'esponente del partito di Giorgia Meloni.

Fonte: Ufficio Stampa