Mugello, nuove risorse dalla Regione Toscana

Il Centro Commerciale Naturale “Nel Borgo” di Borgo San Lorenzo si era aggiudicato il bando della Regione per le iniziative realizzate nell’anno 2019 e tali risorse dovevano essere liquidate nel marzo 2020.

L’emergenza sanitaria, purtroppo, ha congelato tutto, ma oggi nonostante il cospicuo ritardo, finalmente sono state liquidate.

Il Comitato Nel Borgo di Borgo San Lorenzo e Confesercenti Firenze area Mugello esprimano soddisfazione per questa importante notizia.

“Siamo contenti per il comitato e per il paese. - afferma Gina Pierini Presidente del Centro Commerciale Naturale Nel Borgo - Queste risorse ci permetteranno di organizzare i prossimi eventi e promuovere il nostro centro con più tranquillità, guardando al prossimo 2021 in maniera più serena; “INSIEME PER RIPARTIRE” come cita il nostro slogan”.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti