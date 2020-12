Pacchetto scuola Castelfiorentino, come riscuotere il contributo

Pacchetto scuola, a partire da domani (venerdì 4 dicembre) i beneficiari potranno riscuotere il contributo richiesto a suo tempo per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica, come l’acquisto di libri di testo, servizi di trasporto scolastico, materiale didattico, ecc…

Chi ha scelto la modalità del bonifico bancario (e comunicato l’IBAN) in sede di presentazione della domanda, non deve fare nulla: riceverà l’accredito sul proprio conto corrente; chi invece ha optato per il pagamento diretto potrà recarsi alla Tesoreria comunale, presso la sede centrale della Banca di Cambiano (Piazza Giovanni XXIII) dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13.30, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Come si ricorderà, i contributi del “Pacchetto scuola” vengono erogati grazie alla Regione Toscana, che in considerazione dell’emergenza Covid 19 ha mantenuto la validità degli attestati ISEE presentati lo scorso anno.

"Come ogni anno – sottolinea l’Assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì - la Regione Toscana ha confermato l'erogazione di questo fondamentale finanziamento alle famiglie per garantire il diritto allo studio dei nostri alunni e alunne. Ritengo fondamentale mantenere alta l'attenzione delle istituzioni sull'effettività dell'accesso alle risorse educative, in particolar modo durante la pandemia, in cui le famiglie hanno dovuto gestire, insieme alle istituzioni scolastiche, la sfida della didattica a distanza."

La graduatoria degli aventi diritto – approvata alla fine di settembre - è stata pubblicata sul sito del Comune di Castelfiorentino (www.comune.castelfiorentino.fi.it).

Per ulteriori informazioni: Ufficio Scuola del Comune di Castelfiorentino 0571.686336

