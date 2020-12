Ritardi sui lavori alla rete idrica a Firenze: ecco le vie interessate

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa problemi tecnici, i lavori di rinnovo della rete idrica che sono in corso dalle ore 09.00 di oggi, giovedì 3 dicembre, proseguiranno fino alla tarda serata. Ricordiamo che la sospensione dell’erogazione dell’acqua interessa, dalle ore 15.00, via Nuova de’ Caccini e via della Pergola (tratto tra via degli Alfani e via Sant’Egidio). Abbassamenti di pressione e/o mancanze d'acqua interessano anche le vie limitrofe.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro.

Fonte: Publiacqua