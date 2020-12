Scotti a Sassari: sarà la volta buona?

Per capire quanto importante sia la gara che sabato pomeriggio alle 15 attende la Scotti a Sassari (arbitri Di Toro di Perugia, D'Amato di Tivoli, Marota di San Benedetto del Tronto, diretta su Lbf Tv) basta guardare la classifica e riascoltare le dichiarazioni dell'ambiente biancorosso dopo la vittoria di domenica su Battipaglia. L'Use Rosa prepara questa gara con la consapevolezza che potrebbe essere quella del salto di qualità tanto atteso. "Ci aspetta una partita difficile - attacca coach Alessio Cioni - e una trasferta non agevole. In trasferta non abbiamo ancora fatto punti ed aspetto quindi che la squadra faccia quel salto di qualità che ci può permettere di fare finalmente risultato. E' un bel banco di prova e siamo vogliose di giocare questa partita". "Sassari - prosegue - è una squadra che lotterà per entrare nei playoff e per noi sarà uno scontro diretto. I punti, di conseguenza, saranno doppiamente importanti. Le sarde sono una squadra nuova ma si tratta di realtà talmente importanti nel panorama cestistico nazionale che definirle matricole sarebbe riduttivo. Come straniere, poi, hanno giocatrici di livello internazionale e, non a caso, buona parte del gioco si basa su loro visto il loro potenziale offensivo incredibile. Starà a noi cercare di arginarle e, più in generale, di fare una prestazione difensiva ottima".

La squadra raggiungerà la Sardegna la sera precedente il match e rientrerà dopo la partita, un viaggio non agevole ma che consentirà alle biancorosse di arrivare alla partita riposate. La speranza, finalmente, è di torna a casa con un risultato positivo.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa