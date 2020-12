Borgo Santa Croce riqualificata, terminati i lavori

Una strada riqualificata e pedonale. É Borgo Santa Croce inaugurata oggi dal sindaco Dario Nardella al termine dei lavori di riqualificazione. Presenti anche la vicesindaca Alessia Bettini e l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti.

“Oggi restituiamo alla città Borgo Santa Croce riqualificato e pedonale con le nuove fioriere - commenta il sindaco Nardella -. Con un investimento di 250 mila euro sono stati realizzati i lavori di allargamento e il rifacimento in pietra di strada e marciapiedi. La cura della città va avanti”.

“Una via del centro dopo quest’intervento ancora più bella, grazie anche alle nuove fioriere, un bell’elemento di arredo urbano che confido inviti tutti a rispettare la pedonalizzazione oggi inaugurata” così la vicesindaca Alessia Bettini.

“Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello della riqualificazione delle strade del centro storico - aggiunge l’assessore Giorgetti -. Ricordo infatti via dei Bardi, lungarno Acciaiuoli e la direttrice via dei Cerretani-via Panzani. Sono inoltre in corso i lavori in via dei Guicciardini e da ieri anche quelli in via dei Pescioni. Un grande impegno che continuerà anche nei prossimi mesi con Borgo San Iacopo e Por Santa Maria”.

La strada è stata prima oggetto di importanti interventi che hanno riguardato i sottoservizi (Toscana Energia e Publiacqua) e, a metà luglio, sono iniziati lavori di rifacimento in pietra di strada e marciapiedi che nell’occasione sono stati anche allargati per un investimento pari a 250.000 euro. E a maggior tutela di questa strada a due passi da Santa Croce e nell’ottica di una maggiore vivibilità e miglior fruizione da parte dei cittadini, l’Amministrazione ha deciso di includerla nell’area pedonale della piazza. Si tratta di una pedonalizzazione di tipo B, ovvero con accesso consentito a una serie di veicoli autorizzati (tra cui residenti, veicoli delle attività commerciali, taxi e via dicendo). A completare il nuovo look della strada sono state collocate delle fioriere come in lungarno Acciaiuoli.

