San Miniato in lutto per la morte di Carla Vezzoso Taviani

Il mondo del cinema è in lutto, così come tutta San Miniato. È venuta a mancare Carla Vezzoso Taviani, moglie del regista sanminiatese Vittorio Taviani. Storica segretaria d'edizione dei film del marito - scomparso nel 2018 -, se ne è andata nelle ultime ore.

La piangono i figli Francesca, Giovanna e Giuliano con Lello e Selvaggia, i nipoti Eugenia, Leonardo e Duccio e i collaboratori Sophia e Baby. Lascia anche il cognato Paolo, pure lui regista e sceneggiatore famosissimo.

Carla Vezzoso Taviani, pur vivendo a Roma, era molto conosciuta anche nella città della Rocca, luogo dove era spesso presente in compagnia di Vittorio. Di seguito il ricordo del sindaco di San Miniato, Simone Giglioli.

"Oggi è un altro giorno triste per la comunità di San Miniato. Ho appena appreso la notizia della scomparsa di Carla Vezzoso, la moglie di Vittorio Taviani che ci ha lasciati appena due anni fa. Persona umile e attenta, scrupolosa verso il lavoro del marito, con lei se ne va un altro pezzo di quel filo rosso che ancora ci teneva legati alla memoria di Vittorio, al ricordo di questo grande artigiano del cinema, insieme a Paolo. Desidero rivolgere ai figli Francesca, Giovanna e Giuliano e anche a Paolo le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta la Città di San Miniato che avrà per sempre nel proprio cuore i Taviani, per tutto ciò che ancora rappresentano per la nostra comunità".