Coronavirus Scandicci, raccolta fondi per studenti e studentesse in difficoltà

“Donazione + donazione = Educazione” è lo slogan della raccolta fondi promossa dal Comune di Scandicci “Covid-19 Tutti insieme per la scuola”, a favore degli studenti in difficoltà economica per l’acquisto di supporti tecnologici per la didattica a distanza. La raccolta, organizzata con l’aiuto delle associazioni del Social Party e destinata ad alunni e studenti dei tre Istituti comprensivi scolastici di Scandicci, coinvolge aziende del territorio e cittadini. Chi desidera dare il proprio contributo può fare un bonifico tramite Iban IT76F0867302800026000262281 intestato a Amici di Essere Chianti Banca Credito cooperativo, causale Emergenza Covid-19 per scuola e nuove povertà.

“Saranno feste diverse, sarà un Natale di luce nonostante le difficoltà, la città è impegnata a gestire la propria vita, la tutela del lavoro e la sicurezza sanitaria, ma in questa situazione si rivela più unita che mai, con un progetto di comunità finalizzato alla scuola e alle famiglie che non possono garantire ai figli la didattica a distanza – ha detto il Sindaco Sandro Fallani - la raccolta fondi che gli anni scorsi organizzavamo con le aziende per il Concerto di Capodanno, che quest’anno non può esserci, nel 2020 la finalizziamo a questo obiettivo: nessuno studente in difficoltà economica resterà indietro”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa