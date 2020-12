Luci di Natale, FdI Pontedera: "Frazioni e fuori dal Ponte dimenticati"

Il Natale a Pontedera si è fermato in centro. È amareggiante vedere come l’amministrazione comunale, nonostante abbia speso per le installazioni e le luci natalizie la cifra record di oltre 250mila euro, si sia scordata completamente dei cittadini e commercianti fuori del Ponte e delle frazioni pontederesi. Basta, infatti, spostarsi a pochi passi dal centro città per notare come intere zone siano di fatto sprovviste di qualsivoglia decoro natalizio.

Crediamo che anche e soprattutto in questo momento particolare sia importante dare un po’ di conforto all’intera comunità e lanciare un messaggio di speranza e di rinascita a tutti i pontederesi. Senza fare distinzione alcuna tra i vari quartieri del comune e possibilmente usando parte delle risorse anche per aiuti economici maggiori. O ci sono forse per il sindaco Franconi cittadini di serie a e cittadini di serie b? Noi crediamo, dato che tutti i cittadini pagano le tasse allo stesso modo, che tutte le zone del comune di Pontedera meritino di essere tenute in considerazione.

Proprio per questo motivo chiediamo all’amministrazione comunale di attivarsi subito per portare un po’ di spirito natalizio lì dove ora manca attraverso l’installazione di luci natalizie più diffuse, fuori dal centro città e nelle frazioni.

Fratelli d’Italia Pontedera