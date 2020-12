Museo archeologico di Artimino, proposte didattiche online per i più piccoli

Si sposta online l’offerta didattica del Museo archeologico di Artimino che per dicembre sperimenta una nuova modalità di collegamento con i più piccoli e le famiglie. In attesa di tornare a ospitare il pubblico nelle sale vengono proposte due attività in digitale sulla piattaforma Zoom, completamente gratuite. Primo appuntamento domenica 6 dicembre alle 11 con «Nella cucina di Apicio», un divertente viaggio nella cucina dell’antica Roma per scoprire la cultura del tempo e realizzare insieme una ricetta speziata da riproporre sulle tavole durante le festività natalizie. Per partecipare e ricevere il link di collegamento, con tutte le informazioni utili per preparare la ghiotta ricetta, è necessario prenotarsi scrivendo a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it entro le 18 del giorno precedente l’attività.

La proposta continua, domenica 20 dicembre alle 17, con «Festività Natalizie in compagnia del Museo» per creare insieme divertenti decorazioni a tema etrusco da utilizzare per completare gli addobbi del proprio albero di Natale.

Le attività sono indicate per bambini dai 4 ai 12 anni, sono gratuite e consentono ai partecipanti di visitare il Museo, entro il dicembre del 2021, pagando un ingresso ridotto. In risposta alla mail di iscrizione saranno inviate le credenziali per accedere a zoom e l’elenco dei semplici materiali necessari a svolgere la parte pratica.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa