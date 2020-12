Musiche di Natale in filodiffusione nel centro di Siena

Da domani, 5 dicembre 2020, al 6 gennaio 2021 le vie del centro storico saranno animate da percorsi musicali in filodiffusione a cura delle Scuole, Accademie, Conservatori, Cori e Associazioni musicali senesi, quali l’Accademia Musicale Chigiana, l’Accademia Nazionale del Jazz “Siena Jazz”, il Conservatorio Musicale “Rinaldo Franci”, l’Orchestra a Plettro Senese “Aldo Bocci”, il Coro dei Polifonici Senesi, il Coro dei Madrigalisti Senesi, l’Associazione Musicale “Music Ensemble”, Banda “Città del Palio”, l’Unione Corale Senese e il Coro “Agostino Agazzari”.

Da via Pianigiani al Corso, da via di Città a Banchi di Sotto, dalle ore 8,30 alle 20,30 le musiche natalizie vivacizzeranno ed accompagneranno le passeggiate ed anche lo shopping dei senesi contribuendo a rafforzare l'atmosfera di Natale in un momento difficile per tutti, ma di cui nessuno vuole perdere l'intimità e la magia. Al Rettorato, inoltre, grazie alla preziosa collaborazione dell'Università di Siena sarà possibile ammirare anche video ed immagini delle musiche in filodiffusione grazie agli schermi installati dallo storico ateneo e che rimarranno attivi fino al 6 gennaio.

I percorsi musicali in filodiffusione rientrano nel programma delle iniziative Natale 2020 organizzato dall'Associazione Centro Commerciale Naturale in collaborazione con l'amministrazione comunale di Siena.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa