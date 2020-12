Casa di Gello, per Natale ecco l'olio evo 'homemade'

In occasione di quella che tradizionalmente per l’associazione ha sempre rappresentato un giorno di festa e condivisione ma che quest’anno, a causa delle disposizioni anti Covid-19, non potrà avere luogo, Agrabah desidera comunque far giungere alle famiglie la propria vicinanza e i propri auguri di buone feste, presentando al contempo un’iniziativa frutto delle attività svolte con i ragazzi della Casa di Gello per l’età adulta.

Ogni anno il 6 dicembre la struttura di via di Brandeglio ospita infatti una messa natalizia alla quale partecipano gli utenti, i genitori e gli operatori, condividendo così un momento di incontro in vista delle festività e ricordando insieme con affetto Jacopo e Christian, due ragazzi del Centro che non ci sono più. Anche se stavolta non sarà possibile incontrarsi di persona, l’associazione farà arrivare alle famiglie gli auguri di buon Natale insieme alle speciali bottiglie di olio extravergine proveniente dall’oliveta della Casa di Gello. La raccolta delle olive è una delle attività svolte regolarmente nella struttura con il coinvolgimento dello staff e dei ragazzi, che partecipano con grande entusiasmo e allegria. L’associazione intende arricchirla ulteriormente attraverso una novità sperimentata con la frangitura del 2020: per la prima volta, infatti, l’olio è stato imbottigliato e tali bottiglie sono state abbellite da un’etichetta che riproduce uno dei disegni realizzati a tale scopo dai ragazzi. Sul retro sono indicati inoltre i nomi dei partecipanti alla raccolta tra operatori e utenti. L’idea è coinvolgere in futuro anche i bambini del Centro di Santomato per l’età evolutiva, dando vita così a una sorta di ‘concorso’ per la realizzazione di etichette personalizzate. Le bottiglie saranno recapitate nei prossimi giorni a famiglie, operatori e amici dell’associazione in occasione delle feste, mentre eventuali rimanenze saranno rese disponibili a fronte di un’offerta per i progetti della Onlus.

Fonte: Ufficio Stampa