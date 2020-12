Opera Pia a San Giuliano Terme, avanti con il progetto di recupero

Molto importanti anche la piazza interna, l'orto collettivo, il già citato cohousing, l'area eventi, i camminamenti pedonali, l'area a parcheggio per il Comune (che alleggerirà quelle pubbliche in zona già esistenti), il giardino per la lettura, la biblioteca, gli spazi per l'infanzia e così via.

"Ringrazio gli aggiudicatari del progetto e i nostri tecnici per il lavoro svolto. Siamo quasi pronti a far approdare il progetto nella Giunta comunale entro il mese di dicembre - commentano l'assessore ai lavori pubblici Francesco Corucci e il sindaco Sergio Di Maio -. Il passaggio successivo riguarderà poi la presentazione pubblica alla cittadinanza, prevista a gennaio, vedremo in che forma sarà possibile organizzarla, se di presenza o con l'aiuto della tecnologia. Il recupero dell'Opera Pia consentirà di imprimere cambiamenti molto consistenti alla frazione capoluogo di San Giuliano Terme, cambiamenti che resteranno. La accosto volentieri al recupero del Parco dei Pini (anche questo progetto è in fase di ultimazione), del Fosso del Mulino e alla riqualificazione di via Roma lato stazione. Ne approfitto per ringraziare nuovamente la Fondazione Pisa, che col suo contributo finanzierà il restauro conservativo dell'Opera Pia. Insomma, un altro investimento importante nel Comune di San Giuliano Terme, segno che la Fondazione crede nella nostra amministrazione, consentendo molte ricadute positive per i cittadini e il territorio".