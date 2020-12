Visita di Petrucci (FdI) agli ospedali di Pontedera e San Miniato

“Prosegue il mio tour negli ospedali di periferia quelli che Enrico Rossi ha tagliato ma che continuano a costituire un punto di riferimento per i territori della nostra regione. Stamani ho visitato l’ospedale “Lotti” di Pontedera, insieme a Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia a Pontedera, ed a Matteo Arcenni e Antonella Scocca consiglieri comunali di Terricciola e Palaia. Siamo stati ricevuti dal direttore sanitario dei presidi ospedalieri di Pontedera e Volterra, il dott. Luca Nardi -dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità in Consiglio regionale- Una mattinata molto proficua che ci ha permesso di conoscere ancora meglio le esigenze dei nostri presidi ospedalieri e ha evidenziato la necessità di cambiare la visone di sviluppo, rimettendo al centro delle priorità il ruolo del personale sanitario, sempre sotto organico a causa delle specializzazioni a numero chiuso, ed il ruolo dei presidi di provincia fondamentali per evitare il collasso delle strutture primarie come quella pisana. Ho anche visitato l’ospedale di San Miniato, accompagnato dai dirigenti di partito Fabio Mini, Andrea Turini e Katiusca Pace ed alla consigliera comunale Antonella Scocca –aggiunge Petrucci- Il presidio di San Miniato è risultato strategico, in questa emergenza Covid, per alleggerire l’ospedale di Empoli mettendo a disposizione 28 posti letto. In entrambi gli ospedali ho trovato tanta professionalità e dedizione. Fratelli d’Italia è al fianco dei territori a partire proprio dai presidi sanitari”.

Fonte: Ufficio Stampa