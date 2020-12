Picchiata poi scomparsa da Livorno, ex compagno arrestato

Sembrava scomparsa, in realtà era al sicuro in una struttura protetta, lontana dalle violenze del suo ex compagno. Il 40enne originario di Pisa è stato infatti arrestato e trasferito in carcere per mano della polizia di Livorno in collaborazione con i colleghi pugliesi. L'accusa è maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e continuate da giugno a ottobre 2020. La notizia è riportata sul quotidiano 'Il Tirreno'.

Lui era fuggito nel Foggiano, via da Livorno dove era scomparsa la 36enne. Con lui una 49enne piombinese, anch'essa indiziata di aver aiutato il 40enne a sfuggire alle rilevate responsabilità.

La giovane ritenuta scomparsa aveva avuto una prognosi di 25 giorni dopo le violenze. L'arrestato aveva detto che poteva aver subìto aggressioni da sconosciuti. Ma la realtà era un'altra secondo l'accusa.