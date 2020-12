Presepe in piazza a Ponte a Egola con Territorio in Comune

Anche quest’anno Ponte a Egola sarà arricchita dall’immagine del massimo simbolo del Natale, il presepe.

Martedì 8 Dicembre alle ore 12 in Piazza Spalletti Stellato sarà inaugurata l’opera natalizia che si caratterizza oltre che per le sue considerevoli dimensione – sarà più grande dell’anno passato - per l’utilizzo di materiale ecocompatibile, che sarà il medesimo con il quale sono stati prodotti centinaia di alberini di natale distribuiti gratuitamente a tutti i commercianti della frazione di Ponte a Egola, alberini che già da giorni arricchiscono e illuminano le vie e le vetrine della frazione

Il presepe e gli arredi distribuiti ai commercianti sono frutto dell’attività svolta dai volontari dell’associazione “Territorio in comune” coadiuvati da artigiani e commercianti resisi disponibili a colorare di magico clima natalizio le strade della loro frazione. La cittadinanza è invitata a partecipare alla inaugurazione del presepe con distanziamento e nel pieno rispetto della norma Anti Covid.

Fonte: Ufficio Stampa