Solidarietà a Montaione, donazioni di Rotary Valdelsa a scuola e Villa Serena

Alla presenza del sindaco di Montaione Paolo Pomponi, del Vicesindaco Luca Belcari, del consigliere Enrico Senesi e di Niccolò Mucerino Bucalossi, Presidente del Rotary Club Valdelsa, si è svolta la consegna di due importanti donazioni: la prima ha avuto luogo presso la RSA Villa Serena, con la consegna alla direzione della RSA di cinque tablet per consentire video-chiamate tra i residenti ed i familiari. La seconda donazione invece si è tenuta nel plesso scolastico, con la consegna di un PC portatile da destinarsi agli studenti per la didattica a distanza.

“Ringraziamo ancora una volta i nostri amici del Rotary Club Valdelsa per la loro generosità verso il Comune di Montaione” - ha dichiarato il Sindaco - “Ho detto ancora una volta perché ci tengo a ricordare in particolare il contributo rotariano del 2016 per la piantumazione di 18 tigli in via Matteotti, nel quadro di un nostro progetto di riqualificazione di un'importante area del capoluogo che rappresenta anche la porta di accesso alla nostra scuola dell’infanzia e ad un grande giardino pubblico attrezzato. E poi il contributo nel 2018 per il nuovo sistema di segnaletica didattica di San Vivaldo, fondamentale ausilio ala visita dello splendido complesso.

Credo che anche le donazioni di oggi, come allora, vadano nella giusta direzione e cioè per temi attuali quanto importanti: la cura degli anziani e l’insegnamento scolastico.

I tablet serviranno per far sentire ai residenti di Villa Serena la presenza dei familiari, che in questo periodo purtroppo non possono fare visita ai propri cari. Sentire la voce e vedere un familiare ha un’importanza enorme, al pari di un farmaco. I tablet sono cinque e grazie alle SIM dati, anche queste donate dal Club, i dispositivi possono essere utilizzati sia sulla rete WiFi della struttura ma anche su rete mobile e quindi ovunque.

Alla scuola invece è stato destinato un PC portatile da far utilizzare a quegli studenti che per qualche motivo non possono disporre di un dispositivo per la didattica a distanza.

Oltre al sincero ringraziamento da parte mia e della cittadinanza montaionese, colgo pure l’occasione per rivolgere un augurio particolare di buon compleanno al Rotary Club Valdelsa, che proprio a giugno scorso ha raggiunto i cinquanta anni dalla fondazione”.

Fonte: Comune di Montaione