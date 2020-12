San Giobbe vuole il riscatto nella trasferta di Empoli

A sei giorni dalla brutta prestazione con Livorno, culminata con la sconfitta casalinga all'esordio in Serie B, Chiusi è chiamata al riscatto in quella che si annuncia una trasferta tutt'altro che semplice. La San Giobbe, infatti, giocherà a Empoli sabato 5 dicembre alle ore 18.00 nell'anticipo della seconda giornata del girone A2. La Use, già affrontata e battuta in Supercoppa a fine ottobre, arriva dalla ottima prestazione esterna contro Ozzano e sarà avversario ostico anche per quello che ha dimostrato poco più di un mese fa sempre alla Palestra Lazzeri contro Chiusi.

Come noto la formazione allenata da Coach Giovanni Bassi dovrà fare a meno di Matias Bortolin, l'italo argentino costretto ai box per una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro. A compensare la defezione, il nuovo acquisto Gabriele Giarelli, classe '93 di Figline Valdarno. Giarelli arriva da Desio, formazione di C Gold lombarda ferma per l'emergenza sanitaria. L'ala forte, che può ricoprire anche il ruolo di centro, ha firmato un contratto di due mesi con opzione di uscita in caso di ripartenza del campionato di C. Giarelli, già conosciuto e allenato da Coach Bassi proprio a Empoli, va ad arricchire le rotazioni di Chiusi e anche le fila degli ex di turno che con Raffaelli (autore di 30 punti contro Livorno) salgono a quota tre.

"Empoli è una squadra con grande talento offensivo e con tanti punti nella mani - le parole del Coach in conferenza stampa. Saranno sicuramente in fiducia e noi dovremo cercare di essere bravi a non far accendere i loro terminali offensivi principali, rimanendo calmi e facendo quello che sappiamo con solidità e concretezza".