Se ne va un pezzo di storia de Le Melorie: muore il presidente Antonio Draicchio. Era positivo al Covid

È morto ieri a 68 anni Antonio Draicchio, lo storico presidente del Gs Le Melorie. Con la moglie gestiva anche la pasticceria Elean a Ponsacco. Draicchio era risultato positivo al Covid-19 e le sue condizioni sono peggiorate con il tempo fino alla morte.

Questo il messaggio di cordoglio della società GS Le Melorie: "Giorni tristissimo per Le Melorie, e per tutta la comunità meloriana e ponsacchina. Ci ha lasciati quest’oggi il nostro presidente Antonio, il nostro primo tifoso che ci seguiva sempre con passione e calore. La dirigenza, lo staff ed i giocatori porgono le più sentite condoglianze alla moglie Elena ed a tutta la famiglia".

A ricordarlo anche il sindaco di Ponsacco, Francesca Brogi: "Se ne va un pezzo di storia di Ponsacco e in particolare de Le Melorie. Antonio è stato per lunghi anni Presidente del GS Le Melorie e primo tifoso della squadra. Le partite che non ha seguito si potrebbero contare sulle dita di una mano, sostenendo sempre i suoi ragazzi con una passione unica. Gestore insieme alla famiglia della storica pasticceria Elean, ha avuto un ruolo importantissimo anche nel tessuto economico locale, facendo il proprio mestiere con professionalità e con un sorriso per tutti. Lo ricorderemo tutti per il suo grande cuore e per la sua splendida voce che insieme alla sua tastiera ha dato vita a pezzi bellissimi che non dimenticheremo mai. Alla moglie Elena e ai familiari mando le più sincere condoglianze da parte di tutta la comunità. Ciao Antonio!”