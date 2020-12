Pasti per le famiglie in difficoltà, iniziativa solidale a Firenze

Tenute Piccini e Il Santo Bevitore scendono in campo per la solidarietà nel periodo di Natale. Cinquanta pasti per ogni domenica di dicembre e per il giorno di Natale, questo è l'impegno preso dall'azienda vinicola e dal ristorante fiorentino. Le due realtà hanno voluto dare un contributo forte alle famiglie in difficoltà.

Partecipano all'iniziativa il Comune di Firenze e le associazioni di volontariato, che individueranno le famiglie a cui destinare i pasti. I destinatari dell'iniziativa potranno usufruire dei pasti in loco, presso il ristorante stesso o richiedere la consegna a domicilio.

"Si tratta - commentano da Tenute Piccini e Il Santo Bevitore - di un gesto di solidarietà rivolto alle nuove fragilità sociali, ma rappresenta anche un piccolo atto di resilienza che rende partecipe tutta la filiera della ristorazione poiché coinvolge la produzione locale e il monte ore dei nostri dipendenti".