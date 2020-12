Toscana zona arancione, Giani: "Dal 6 dicembre restrizioni allentate"

La Toscana diventerà zona arancione. Le restrizioni si allenteranno alle 24.00 di sabato 5 dicembre, vale a dire domani. Questo significa Toscana zona arancione dalle 00.01 del 6 dicembre. Dalla mattina di domenica 6 potranno aprire i negozi che in zona rossa non potevano essere aperti. La circolazione all'interno del comune è permessa senza autocerficazione.

Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in una diretta: "Sarà una diminuzione delle restrizioni che saranno oggetto di un'ordinanza che permetterà anche lo svolgimento di altre attività come la caccia o la pesca o i tartufi, ma gli argomenti nel dettaglio li definiremo domani. Il decreto del ministro della sanità fissa la data d'inizio della zona arancione, quindi non è possibile aprire i negozi sabato 5. Non è possibile derogare, io l'avrei fatta ma non si può."

"Penso sia importante che sia successo tutto questo. Sono stati riconosciuti i buoni risultati della Toscana, anche sul tracciamento o sulla creazione di nuovi posti letto" ha continuato Giani.

Riguardo il colore della Toscana: "Nel nuovo decreto c'è una novità importante per cui sento di aver avuto un ruolo significativo. Si è visto come è problematico uscire da un 'colore', per noi è stato necessario stare quindici giorni in zona rossa. Perché questo non avvenga, ecco che il nuovo Dpcm consente una valutazione del Cts che può ridurre i quindici giorni di valutazione".

Ci potrebbero essere novità nella prossima settimana: "Confido nella prossima riunione del 10 dicembre di poter dimostrare che abbiamo parametri per tornare zona gialla non tra quindici giorni ma con un anticipo di circa una settimana. Per ora è una speranza, ma anche un monito per tutti. Se continuiamo a avere comportamenti virtuosi, possiamo farcela a rimanere in zona arancione solo sette giorni".

"I letti Covid si stanno alleggerendo, è importante e ci fa guardare con positività il comportamento che fa scendere la diffusione. Siamo ancora a un migliaio di contagi al giorno" ha concluso Giani.