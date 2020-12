Trovato l'accordo tra Comune di Montespertoli e Publiservizi sulla vicenda dei canoni ATO

Giovedì 3 dicembre 2020 il Consiglio Comunale di Montespertoli ha approvato un atto transattivo che chiude l’annosa vicenda dei canoni ATO con Publiservizi, che riguarda nello specifico la realizzazione della rete idrica nel territorio montespertolese.

La vicenda legale – iniziata nel 2013 – aveva visto il Comune di Montespertoli vincere in primo grado, per poi perdere in Corte d’Appello. In seguito all’ultima sentenza, tuttavia, si è ritenuto opportuno aprire un tavolo di confronto tra le parti per ridefinire il perimetro della questione al centro della disputa ed eventualmente trovare un accordo. Fin da subito, infatti, entrambe le parti hanno manifestato la volontà di lavorare ad un accordo transattivo nell’ottica di una ritrovata collaborazione, nel solo interesse generale e nello spirito di una migliore gestione dei servizi pubblici locali.

L’accordo raggiunto – oggetto del voto del Consiglio Comunale - prevede che Publiservizi rinunci ad una parte della cifra definita dalla sentenza di appello e che il Comune di Montespertoli corrisponda all’azienda l’ammontare residuo in 8 anni, senza rivalutazioni e interessi. A tal proposito, grazie a una gestione oculata e ottimale del bilancio comunale, il Comune sarà in grado di corrispondere quasi il 30% della somma entro la fine del 2020, in modo da non gravare sulla programmazione economica, dei servizi e degli investimenti.

“Grazie alla volontà politica di entrambe le parti e alla disponibilità di Publiservizi siamo riusciti a mettere fine a una questione annosa per il Comune di Montespertoli, chiudendo il contenzioso nel modo migliore possibile per i bilanci comunali. Quello votato dal Consiglio Comunale di Montespertoli è un accordo fatto tenendo a mente l’interesse generale della collettività, che merita un rapporto cordiale e proficuo tra il proprio Comune e le aziende che gestiscono i servizi pubblici locali. Inoltre, si chiude ragionevolmente un capitolo complicato della nostra storia locale senza impattare sui servizi e sugli investimenti programmati, grazie a una gestione oculata del bilancio per cui ringrazio i nostri dipendenti” dichiara il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

Fonte: Ufficio Stampa