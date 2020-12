Un nuovo ventilatore polmonare al San Jacopo donato da Mit

E' stato donato in questi giorni un nuovo ventilatore polmonare al San Jacopo dal "Gruppo Mit" di Montecatini Terme. Il ventilatore è andato in dotazione al reparto di Terapia Intensiva diretto dal dottor Leandro Barontini che, insieme al coordinatore infermieristico Michele Trinci, ringrazia l'azienda specializzata nella produzione di software per l'ulteriore potenziamento delle cure.

I ventilatori polmonari servono soprattutto ai pazienti affetti da Covid19, migliorando sensibilmente la loro qualità della vita. "Consentono anche se artificialmente -spiega Barontini- di riprodurre il naturale processo di respirazione fornendo al paziente l'ossigeno necessario non solo per respirare ma anche per garantire il corretto funzionamento di diversi altri organi. Soprattutto in questo momento è un ausilio indispensabile".

La dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario dell'ospedale, ringrazia l'azienda montecatinese per l'importante donazione al presidio ospedaliero.

Fonte: Ausl Toscana Centro