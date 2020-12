Incontro conviviale in 12 in casa di un pregiudicato, tutti sanzionati

Nel corso della serata di ieri, 4 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Scandicci, impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato anche alla verifica di eventuali inosservanza delle prescrizioni per il contenimento dell'emergenza Covid–19, hanno sanzionato in via amministrativa 12 persone, di età compresa tra i 56 ed i 23 anni, provenienti anche da altri Comuni.

I Carabinieri sono andati a casa di un pregiudicato 46enne, originario del napoletano, per un controllo perché l'uomo è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Scandicci e al divieto di uscire dall'abitazione in orario serale/notturno.

Qui i militari hanno sorpreso nella sua abitazione gli altri 11 soggetti. Tutti sono stati sanzionati.