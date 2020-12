Jessica Li Pizzi a Cuochi d'Italia All Stars: Certaldo non vince ma vola alto

Jessica Li Pizzi (foto gonews.it)

Dopo 12 tornei di Cuochi d’Italia i campioni delle scorse edizioni si sono sfidati, e la Toscana ha nuovamente brillato in tv. Si è concluso ieri, venerdì 4 dicembre 2020, Cuochi d’Italia All Stars in onda su Tv8, con la sfida tra Toscana e Umbria. Dietro i banconi da cucina si sono fronteggiate Jessica Li Pizzi da Certaldo, vincitrice dell'undicesima edizione di Cuochi d'Italia (Qui l'intervista dopo la vittoria) e Rosita Merli da Gubbio, prima del secondo campionato.

Un momento della finale tra Toscana e Umbria: Jessica Li Pizzi e Rosita Merli

Una finale tutta al femminile, due campionesse di diverse generazioni a confronto, conclusa con la vittoria di Merli su Li Pizzi, 37 a 35. Un verdetto sul filo di lana, combattuto fino all’ultimo impiattamento e assaggio. La puntata decisiva, dalla vincita di 10mila euro in gettoni d’oro, è stata condotta dallo chef Cristiano Tomei e giudicata dagli chef Gennaro Esposito e Diego Rossi.

Doppia preparazione per le due sfidanti, un primo e un secondo. La prima portata conteneva sotto le cloche ‘Il fagottino nel mare’ di Li Pizzi e le ‘Tagliatelle di farina di castagne con salsiccia e funghi’ per Merli. Le tagliatelle hanno di poco superato i fagottini ripieni di pesce, portando l’Umbria avanti alla Toscana per 18 a 17.

Li Pizzi spopola ormai tra fornelli e telecamere, così come il fidanzato Delio che è diventato celebre dai suoi racconti, a volte ironici e pieni d’affetto. Durante la preparazione, anche per stemperare la naturale tensione, sono nate delle chiacchiere tra giudici e concorrenti. Si è così creato un divertente battibecco tra le campionissime, sulla volontà di sposarsi della giovane di Certaldo. “Oh Rosita, lui dice ‘ogni cosa ha i su tempo!”. La stessa Rosita, mentre stava stendendo la pasta sul banco, ha mandato un messaggio simpatico al fidanzato di Jessica: “Delio, se mi ascolti, cogli la palla al balzo che dopo è troppo tardi!”

La seconda manche, che ha portato al risultato e alla vittoria dell’Umbria, ha visto sfidarsi due classici ma intramontabili. Rosita da Gubbio ha proposto un ‘Filetto di maiale con castagne e prugne’ mentre la certaldese Jessica ha presentato la sua rivisitazione di un must toscano, il crostino nero, con il piatto ‘Ci vuole fegato’.

Li pizzi ha concluso la sua gara a Cuochi d’Italia All Stars con 35 punti, ricevendo voti ottimi in entrambe le prove, contro i 37 accumulati dall’umbra Merli che l’hanno incoronata regina dei fornelli italiani.

Jessica Li Pizzi

Una sfida tra due grandi cuoche, due generazioni a confronto, dove la tradizione delle regioni ha primeggiato in tutte le puntate riportando l’attenzione sulle ricette della cucina bianca rossa e verde. Una sconfitta non amara per Li Pizzi definita “una donna con grande futuro”, tra critiche costruttive e complimenti dei giudici per il coraggio di presentare nuovi piatti e la “voglia di crescere”.

Certaldo con le mani giovani ma molto esperte di Jessica ha dunque di nuovo conquistato i telespettatori fino all’ultimo: chissà quali saranno le prossime sfide della giovane Chef dall’Empolese Valdelsa e quali altri piatti potrà insegnarci coi suoi tutorial sui social.

E come dice sempre Jessica: “Andiamoooooooooo”

Margherita Cecchin