Dal 7 dicembre riapre al pubblico la biblioteca comunale di Empoli

Ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2020, da lunedì 7 dicembre la biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli torna ad accogliere gli utenti all’interno dei proprio locali.

Nel rispetto di tutte le misure di contenimento dell’emergenza epidemica dettagliate in seguito, saranno attivi i servizi di prestito, restituzione e consultazione in sede e l’utilizzo delle postazioni studio della sala maggiore. Tutti i servizi all’interno della biblioteca, come da DPCM, saranno esclusivamente su prenotazione. Rimane attivo il prestito a domicilio.

ORARIO DI APERTURA

La biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19; il sabato dalle 9 alle 13.

MODALITA DI ACCESSO

Anche in questa nuova fase è richiesta a tutti la massima collaborazione nel rispetto delle regole volte a per garantire la massima sicurezza agli utenti e al personale in servizio. L’utente è tenuto a indossare la mascherina (obbligatoria sopra a 6 anni di età) per tutto il tempo di permanenza in biblioteca. La mascherina NON è fornita dalla biblioteca.

L’ingresso in biblioteca avverrà dopo la misurazione della temperatura corporea attraverso apposito termoscanner. Non sarà consentito l’accesso a persone con temperatura corporea maggiore uguale a 37,5°C o altri sintomi influenzali. È necessario disinfettarsi le mani con il gel igienizzante messo a disposizione dalla biblioteca e rispettare sempre la distanza di sicurezza.

SERVIZI ATTIVI E MODALITA DI PRENOTAZIONE

Da lunedì sarà quindi possibile tornare a prendere in prestito libri, audiolibri, dvd e riviste direttamente in biblioteca. Saranno di nuovo attivi anche i servizi di restituzione, consultazione in sede e utilizzo delle postazioni studio della sala maggiore e della sezione ragazzi. La sala pc rimane al momento chiusa.

Le scadenze dei documenti già in prestito sono state prorogate fino al 7 gennaio 2021, quindi non è necessario affrettarsi per la riconsegna.

L’accesso agli scaffali e la consultazione dei materiali della biblioteca sono liberi, purché prima e dopo la fruizione sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante messo a disposizione dalla biblioteca.

Come consuetudine ormai da maggio, tutti i libri che rientrano dal prestito osserveranno la quarantena di 7 giorni.

PRENOTAZIONE

La novità più importante di questa nuova fase di apertura è l’obbligo di prenotazione per usufruire dei servizi di prestito, restituzione e consultazione. Come per le postazioni studio, le prenotazioni avverranno tramite l’utilizzo del software Affluences: l’app mobile Affluences è gratuita, priva di pubblicità ed è liberamente scaricabile da App Store e Google Play. Per prenotare senza l’utilizzo della App l’utente può andare direttamente sul sito www.affluences.com . L’unico dato richiesto per effettuare la prenotazione è un indirizzo mail valido.

Prenotare è velocissimo:

-nella home della app o del sito www.affluences.com è sufficiente digitare “biblioteca empoli” e cliccare su “cerca”

-nella nuova pagina selezionare “prenota” e scegliere il servizio desiderato in base al giorno e all’orario; cliccare ancora su “prenota”

-digitare il proprio indirizzo mail, spuntare le condizioni di utilizzo e cliccare su “prenota”.

Per confermare la prenotazione riceverete una mail all’indirizzo indicato.

In alternativa è possibile telefonare allo 0571757840 e concordare l’appuntamento con il bibliotecario di turno.

Gli appuntamenti sono differenziati tra banco prestito principale (sezione adulti) e sezione ragazzi. Si raccomanda il rispetto dell’orario di prenotazione per evitare di creare file o assembramenti e si ricorda di disdire l’appuntamento se impossibilitati a rispettare la prenotazione.

Consigliamo agli utenti, quando possibile, di prenotare i materiali desiderati tramite il sito https://reanet.comperio.it/ , tramite mail: biblioteca@comune.empoli.fi.it , per telefono al numero 0571757840 o scrivendo un messaggio privato su Facebook alla pagina @fuciniempoli.

POSTAZIONI STUDIO

Per studiare in sala maggiore rimangono invariate le modalità di prenotazione tramite il software Affluences. Sarà possibile prenotarsi da sette giorni ad un’ora prima; i turni prenotabili sono di 4 ore, per un massimo di 24 ore settimanali, con orario 9-13 e 14-18 (con possibilità di trattenersi fino alle 18:50).

La mancata utilizzazione della prenotazione comporterà l’esclusione dal servizio di prenotazione per 15 giorni lavorativi.

Per le postazioni studio della sezione ragazzi, riservate a bambini e ragazzi fino a 14 anni, è sufficiente prenotare chiamando il numero 0571757873.

Ricordiamo che la postazione di studio è personale, non è interscambiabile con altra occupata o libera e NON può essere ceduta ad altri; questo per motivi di salute e di identificazione dei presenti in biblioteca per eventuali segnalazioni di contagio.

Vi aspettiamo in biblioteca in tutta sicurezza!

Per tutte le informazioni consultate il sito http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/biblioteche-rea-net/empoli o la nostra pagina Facebook @fuciniempoli.

È possibile contattare la biblioteca scrivendo una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it , telefonando allo 0571757840 nell’orario di apertura o mandando un messaggio su Messenger alla pagina Facebook @fuciniempoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa