Hashish nascosto nei calzini, denunciato 19enne fiorentino

Ieri mattina, 4 dicembre, in zona Stadio, la Polizia di Stato ha sorpreso in strada un fiorentino di 19 anni con un paio di dosi di hashish nascoste nei calzini.

Gli agenti del Commissariato San Giovanni hanno scoperto il giovane durante una serie di controlli predisposti proprio nell’ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Nella sua abitazione i poliziotti hanno successivamente sequestrato un’altra quarantina di grammi di hashish e un bilancino di precisione con sopra delle tracce di droga.

Il 19enne, incensurato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In tarda mattinata, gli agenti del Commissariato di Rifredi, anche loro impegnati in uno specifico servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio, hanno invece denunciato per lo stesso reato un cittadino nigeriano di 25 anni.

L’uomo è stato fermato dopo che aveva venduto una dose di eroina nel sottopasso della stazione ferroviaria di Rifredi che collega via Fantoni a via Vasco De Gama.

La Polizia è subito intervenuta sequestrando la droga e le monete con le quali era stata pagata la droga.

Fonte: Questura di Firenze