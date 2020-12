Si terrà martedì 8 dicembre l’inaugurazione del Centro Covid Pegaso in via Galcianese a Prato, ex Creaf, la struttura destinata a ospitare malati di Covid così da liberare posti letto negli ospedali dell’area.

Sarà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, accompagnato dall’assessora alla Protezione civile Monia Monni, a farlo.

Fonte: Regione Toscana