Politeama Poggibonsi apre la 'stagione flessibile': spettacoli "da asporto" nei Teatri della Valdelsa

Nonostante l’emergenza la Valdelsa non rinuncia alla stagione teatrale, una stagione che parte con il calendario del Teatro Politeama di Poggibonsi, nuova nelle modalità e nella forma flessibile, pensata per offrire la consueta qualità e per rispondere al bisogno di vivere in sicurezza l’esperienza teatrale. Teatro Politeama ha studiato una formula di stagione che potesse tenere conto di tutte le evenienze causate dall’emergenza Covid. Così sono state già previste tutte le date di recupero in caso di rinvio dello spettacolo, il doppio turno nello stesso giorno e la formula di acquisto “teatro da asporto” per coloro che oggi preferiscono restare a casa. La stagione in presenza inizierà il 20 gennaio 2021 con un’anteprima di due eventi on line nel mese di dicembre.

Cinque gli spettacoli “dal vivo” in programmazione, destinati a un pubblico eterogeneo, con volti noti del teatro e del piccolo schermo tra cui Valentina Lodivini e Marco Bocci. Tra le proposte anche un concerto dell’Orchestra Regionale della Toscana. Un cartellone che si arricchirà, nel corso delle prossime settimane, anche con altri appuntamenti al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa e al Boccaccio di Certaldo. I principali sponsor della stagione sono Unicoop Firenze e ChiantiBanca.

Al Politeama la programmazione inizia con due eventi online, in diretta streaming dal teatro Valdelsano. Per la formula Politeama Online, sabato 12 dicembre, alle 21.00 sulle pagine Facebook del Teatro Politeama e di TvedoTV, Lucia Socci dell’Arca Azzurra Teatro interpreterà una delle più divertenti novelle di Giovanni Boccaccio, “Calandrino e l’elitropia”. Sabato 19 dicembre alle 21, sempre sulle pagine Facebook del Politeama e di TvedoTv, Maria Cassi si esibirà in “Aspettando Maria… Animale da compagnia”. Due performance che anticipano e annunciano alcuni degli spettacoli in stagione.

Gli spettacoli in presenza inizieranno il 20 gennaio con Valentina Lodovini nello spettacolo sulla condizione femminile di Dario Fo e Franca Rame Tutta casa letto e chiesa (eventuale recupero 14 aprile), per proseguire l’11 febbraio con la comica toscana Maria Cassi in Mammamia!(eventuale recupero 22 aprile), il 10 febbraio con Francesca Reggiani e Massimo Olcese nella commedia Souvenir (recupero 13 maggio), il 23 marzo con il popolare attore Marco Bocci nello spettacolo Lo Zingaro (recupero 23 maggio). A chiudere, il 27 maggio, Arca Azzurra Teatro in A debita distanza, spettacolo ispirato al Decamerone e ai Racconti di Canterbury (recupero 3 giugno).

Due le novità principali legate all’emergenza: la pianificazione in doppio calendario, con una data di recupero per ogni spettacolo già programmata; il doppio turno, con spettacoli alle 18.30 e alle 21.30 nello stesso giorno.

La soluzione proposta nasce dalla limitazione dei posti disponibili, che in tutto saranno 200 a spettacolo, e dalla necessità di poter garantire accoglienza a tutti gli oltre 300 abbonati alla stagione 19-20, che avranno così l’opportunità di scegliere una poltrona in uno dei due turni. Con il doppio turno nello stesso giorno, i posti disponibili salgono a 400 in tutto, garantendo i vecchi abbonati e lasciando la possibilità di scoprire il Teatro Politeama a nuovi spettatori. Chi era abbonato alla stagione 19-20, non potrà riconfermare la propria poltrona, viste le disposizioni che riducono ad un terzo la platea, ma avrà comunque diritto di prelazione nello sceglierne una nuova. I posti degli abbonamenti 19-20 verranno “congelati”. Quando la situazione tornerà normale ed il teatro riavrà la sua normale capienza di 600 posti, presumibilmente in tempo per la stagione 21- 22, saranno riutilizzati per le conferme degli abbonamenti.

Gli abbonamenti, un’unica formula da cinque spettacoli, saranno in vendita da giovedì 10 dicembre presso le casse del Politeama, nei giorni feriali dalle 17.30 alle 19.30, il sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17:00 alle 19.30. Fino al 14 dicembre gli abbonati alla stagione 19-20 avranno diritto di prelazione per la scelta dei nuovi posti, mentre dal 15 dicembre saranno disponibili i nuovi abbonamenti, sempre negli stessi orari. Le casse rimarranno chiuse nei giorni festivi e giovedì 31 gennaio. Le vendite dei biglietti per il teatro inizieranno il 7 gennaio 2021. Sarà possibile acquistare anche con la nuova formula “teatro da asporto”, prenotando telefonicamente, l’abbonamento verrà recapitato comodamente a domicilio.

Lo spettacolo “Regalo di Natale”, in cartellone nella stagione 19-20 e non realizzato a causa dell’emergenza sanitaria, è stato annullato e non potrà essere recuperato nella stagione 20-21. A tutti gli abbonati e a tutti gli spettatori della stagione 19-20 che avevano acquistato lo spettacolo “Regalo di Natale” verrà consegnato, presentando l’originale del biglietto o dell’abbonamento fino al 20 gennaio 2021, un buono di pari valore rispetto al biglietto o al rateo dell’abbonamento 19-20, che potrà arrivare fino a un massimo di 30,00 euro e potrà essere usato come sconto su abbonamenti e biglietti teatrali e su abbonamenti cinema.

Regalati il Teatro è la speciale promozione promossa dal Teatro Politeama in vista delle Festività Natalizie. Sarà possibile regalare o regalarsi abbonamenti al teatro o al cinema, impacchettati in una elegante confezione regalo.

Riduzioni su biglietti e abbonamenti sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, sui biglietti per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

Promozioni per gli abbonati nei negozi del Centro Commerciale Naturale Associazione ViaMaestra e nelle librerie convenzionate (promozioni e convenzioni saranno aggiornate sul sito www.politeama.info).

Informazioni. Per informazioni su date, costi, orari, vendita e prevendita, è possibile consultare i siti www.politeama.info e www.valdelsacinema.it, o recarsi nei giorni e negli orari di apertura presso il Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6 Poggibonsi, 0577985697.

