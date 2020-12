Reggello, iniziativa online "Failadifferenza...per Sammezzano"

Parteciperanno anche il Sindaco Reggente Piero Giunti e l’Assessore alla Cultura Adele Bartolini a “Failadifferenza …per Sammezzano”: iniziativa che si svolgerà domani dalle 21,30 alle 22,30 in diretta Facebook.

Questo singolare incontro è organizzato da “Comitato FPXA – Sammezzano” e “Save Sammezzano” insieme a “Toscana Reggello Castello di Sammezzano”, per sostenere la candidatura del Castello Reggellese ad essere investito come Luogo del Cuore del Fai (Fondo ambiente italiano).

Una mobilitazione straordinaria per invitare tutti, reggellesi e non, ad esprimere un voto a favore di questa meravigliosa opera architettonica, che merita cura e rispetto, visto che mancano solo 10 giorni alla scadenza del termine per esprimere le preferenze.

Alla diretta parteciperanno tra gli altri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Consigliere Regionale Cristiano Benucci, Massimo Sottani presidente del Comitato Fpxa e Francesco Esposito rappresentante di “Save Sammezzano”.

Si potrà assistere alla diretta su @FAIGiovaniFirenze e @savesammezzano e sul canale Youtube del ComitatoFPXA. Sarà possibile porre domande in chat.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Unione Comuni Valdarno e Valdisieve