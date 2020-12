Targa Idy Diene, raccolte 650 firme in tre giorni

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune: "In appena quattro giorni state raggiunte oltre 650 firme, di cui più di 420 del Comune di Firenze, a cui si aggiungono quelle dei comuni limitrofi: è il risultato della raccolta firme indirizzata a Giunta e Prefetta, per chiedere che la targa istituzionale, già pronta, per ricordare l'assassinio di Idy Diene, esca dagli uffici comunali e trovi il suo posto su Ponte Vespucci, al fianco di quella voluta dalla cittadinanza attiva e dal mondo attivo sui temi dell'antirazzismo. Il nostro gruppo ha sostenuto e contribuito alla costruzione di questo strumento per far uscire la discussione da un livello solamente istituzionale. Non è una battaglia di una parte politica, ma una questione di civiltà, che ha trovato ampia condivisione tra l'associazionismo e le forze sindacali.

Ringraziamo tutte le realtà che promuovono questo appello e chiederemo oggi un incontro con l'Assessore che ha risposto alla nostra ultima interrogazione, per poter consegnare le firme prima di Natale alla nuova Prefetta, perché sia chiaro che una semplice targa rappresenta molto, come attestano due voti del Consiglio comunale.

Sono tempi in cui si pensa che le raccolte firme telematiche possano sostituire forme più classiche di partecipazione. In questo caso ci teniamo a evidenziare come sia stata posta attenzione anche allo strumento scelto, evitando piattaforme che utilizzano i dati di chi firma per fare profitto e soprattutto dando un contesto chiaro a questa campagna, specifica e che si innesta sul lavoro dell'associazionismo che va avanti da anni, oltre che sul rapporto tra Consiglio comunale e Giunta. Confidiamo che possa essere un contributo per tutta la Città, fuori da qualsiasi polemica". (fdr)

Ricordiamo che per firmare basta seguire questo link: https://www.firenzesolidale.it/la-targa-del-comune-di-firenze-per-idy-diene-su-ponte-vespucci/.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa