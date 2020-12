Volterra Jazz, rinnovata convenzione per 4 anni

Nell'ultimo Consiglio comunale è stata approvata all'unanimità la Convenzione tra l'Amministrazione comunale di Volterra e l'associazione VolterraJazz per il quadriennio 2020-2023. Questo avviene alla luce delle vocazioni alla promozione della musica jazz che hanno sempre caratterizzato il Comune di Volterra in campo musicale; in questo senso si intendono consolidare le esperienze esistenti del territorio anche attraverso rassegne e concerti, attività formative, attività di produzione musicale legate al territorio, la circuitazione di produzioni originali a livello regionale, nazionale ed internazionale, prevedendo un insieme di azioni strategiche finalizzate a rendere il territorio un punto di riferimento in Toscana per la musica jazz.

«L’Associazione VolterraJazz - ha dichiarato l'assessore alle Culture, Dario Danti - rappresenta uno dei più significativi riferimenti del mondo culturale cittadino nel campo della musica, in particolare nel settore della musica jazz, e, nel corso degli anni, ha offerto all’Amministrazione comunale la valida collaborazione per la valorizzazione della vocazione di Volterra come città di cultura europea, centrale nella nostra Regione. Questa convenzione vuole rafforzare il rapporto fra i due enti e dare una maggiore offerta culturale e musicale a tutto il territorio».

Con la convenzione, l’Associazione VolterraJazz si impegna a dare attuazione al progetto Festival VolterraJazz, alla luce della tradizione trentennale di tale fondamentale manifestazione. Ogni anno saranno programmati un numero minimo di due concerti nell'ambito del Festival estivo da tenersi in Piazza dei Priori; un numero minimo di due eventi divulgativi che comprenderanno lezioni-concerto, incontri e presentazioni di libri legati al mondo della musica jazz; la possibilità per alcuni dei migliori talenti del nostro territorio di sperimentare nuovi progetti artistici con lo scopo di realizzare almeno una produzione originale all’anno; la circuitazione di alcuni dei più meritevoli progetti locali con l’obiettivo di promuovere attività di esibizione e di divulgazione fuori dal territorio cittadino. Il contributo annuale previsto dal Comune di Volterra all'Associazione VolterraJazz sarà di 2.000 euro.

Fonte: Comune di Volterra