Auto finita nel torrente, recupero nel Pisano

Una utilitaria è stata recuperata dai vigili del fuoco di Pisa dopo essere finita nel torrente Ozzeri a San Giuliano Terme. Il fatto è avvenuto questa mattina. Da una prima analisi non risultano persone coinvolte. Il mezzo è stato agganciato con delle grandi bretelle per poi essere recuperato da un'autogru. È possibile che il forte maltempo di questi giorni abbia causato un incidente senza feriti e che il mezzo sia rimasto in acqua. Il recupero è terminato poco dopo le 9.