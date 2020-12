Borse di studio Nel sorriso di Valeria, cerimonia scaglionata a San Miniato

Sabato 19 Dicembre, presso la sala del Consiglio Comunale di San Miniato, l’Associazione Nel sorriso di Valeria consegnerà ai vincitori 2020 le Borse di studio “Per realizzare un sogno” che ogni anno vengono messe a concorso per studenti delle scuole superiori e universitari di San Miniato e Sonnino.

Parteciperà il sindaco Simone Giglioli e membri della Giunta. Al fine di garantire a tutti il rispetto della normativa anti covid 19 la consegna verrà scaglionata secondo gli orari di seguito indicati sotto la guida di personale specializzato dell’Associazione Carabinieri di San Miniato, raccomandando a tutti l’uso della mascherina, il distanziamento di un metro e il rispetto degli orari.

Ai borsisti è consentito essere accompagnati da un solo genitore/parente, che è obbligatorio per quelli minorenni.

Ore 10,15: Presentazione e consegna borse ai vincitori iscritti al 1° anno

Ore 11,00: Consegna borse ai vincitori iscritti al 3° anno

Ore 11,20: Consegna borse ai vincitori iscritti all’università e in ricordo di Katiuscia

Al termine, ore 11,45, l’Associazione consegnerà, come negli anni precedenti Attestati di Riconoscimento a personalità, aziende e associazioni che sono state particolarmente sensibili nel sostenere e promuovere le sue iniziative. Quest’ anno andranno a: VAMAS SpA, International Police Association IPA di Pisa, Round Table 76 San Miniato-Fucecchio, Fraternità di Misericordia di San Miniato Basso.

Un riconoscimento è stato assegnato anche alla Scuola di Musica Rosario Lacerenza di Sonnino e le verrà dato il giorno della consegna delle borse di studio a Sonnino nella settimana tra Natale e Capodanno ancora da definire con il sindaco Luciano De Angelis.

Si ringraziano tutti coloro che stanno partecipando alla Raccolta Fondi promossa dall’Associazione e quelli che stanno rinnovando l’adozione scolastica per i bambini orfani in Costa d’Avorio, che ci hanno inviato le lettere di auguri per il Natale e il nuovo anno ma ancora non pervenute.

Fonte: Associazione Nel sorriso di Valeria