CNA Pisa per gli acquisti locali, ecco #ComprArtigiano

Anche CNA Pisa ha lanciato una campagna per favorire gli acquisti locali. E cosa ci può essere di più locale di un prodotto artigianale, pensato, creato e venduto da artigiani del nostro territorio. E non manca naturalmente la possibilità di interazione on line, visto che l’artigianato, anche tradizionale, sta acquisendo sempre maggiore padronanza degli strumenti digitali che possono accrescere le possibilità di stare sul mercato in modo vincente. I rispettivi indirizzi web (vedi pagina www.cnapisa.it per l’elenco completo) lo testimoniano, anche se niente può sostituire una visita (lenta) ai loro laboratori ...

CNA Pisa infatti attraverso la campagna #artigianosottolalbero vuole creare una ulteriore occasione di promozione delle molte eccellenze manifatturiere ed artigianali del nostro territorio. Acquistare dagli artigiani locali, vuol dire non solo acquistare qualcosa di unico e personalizzato, ma anche acquistare un momento della loro vita, della loro passione. E’ qualcosa che parla direttamente ai nostri cuori e che trasmette le stesse emozioni a chi lo riceve in regalo.

Questo Natale dunque, come lo scorso anno quando per la prima volta venne lanciata l’iniziativa #artigianosottolalbero, si possono esplorare anche on-line a partire dalla pagina Facebook CNA Pisa, tutte le proposte taggate #ComprArtigiano

Ecco le imprese che fino ad ora hanno aderito alla iniziativa, ad ognuna delle quali sarà ospitata sulla pagina FB CNA Pisa; tutte le altre info sono reperibili anche sul sito cnapisa.it dove si trova l’elenco completo (in rigoroso elenco alfabetico):

Buti Pelletterie

Cavallini Shop

Cooperativa Artieri Alabastro

Cosevane

Daccordi Cycles

Dalmo Cashmere

Fabula Etrusca

Giada Atelier

Il Carato

iMaestri

La Tipografa Toscana

L'Alabastro di Silvia

Laura de Cesare

LeCatematte

Luna Nuova Gioielli

Marchetti Editore

Narciso Creazioni di Caterina Malvezzi

Officina del cuoio

Officina Pisarum

Poggianti 1958 srl

Fonte: CNA - Ufficio stampa