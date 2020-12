Coronavirus Toscana, contagi mai così bassi da metà ottobre

Crollo nei contagi anche per la giornata di oggi, lunedì 7 dicembre. I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 593 su 7.812 tamponi molecolari e 397 test rapidi effettuati. Quello di oggi è il dato più basso dal 15 ottobre, con 581 casi rilevati. Il numero dei tamponi è molto basso e considerando il 'ponte' dell'Immacolata, l'8 dicembre, si presume che questi contagi sono destinati a rimanere bassi anche per i prossimi due giorni.

Nel primo pomeriggio arriveranno gli aggiornamenti dal bollettino della Regione Toscana.