Dicomano, la rsa Villa San Biagio è ritornata Covid-free

Da poco più di una settimana è tornata completamente Covid-free la RSA “Villa San Biagio” di Dicomano (FI), gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. Il personale sanifica senza sosta tutti gli ambienti e applica in maniera scrupolosa le buone pratiche di prevenzione del contagio. I controlli sanitari sono continui e rigorosi: ogni quindici giorni vengono eseguiti tamponi rapidi nasofaringei sui 49 ospiti così come sui 42 dipendenti e collaboratori della struttura (direttore, direttrice sanitaria, Oss, infermieri, fisioterapista, animatrice, addetti alle pulizie) e comunque ogni volta si manifesti un qualsiasi sintomo simil-influenzale.

Dallo scorso ottobre sono state sospese a scopo precauzionale tutte le visite dei parenti mentre continua a essere garantito il servizio di videochiamate tramite WhatsApp, che si effettuano su appuntamento (da lunedì a venerdì) su un numero dedicato. Nel frattempo sono ripresi i nuovi ingressi nella RSA. Il nuovo ospite – munito di un tampone negativo effettuato non oltre le precedenti 48 ore – viene collocato per un periodo di isolamento precauzionale di 14 giorni in una camera singola con bagno, adiacente a una zona filtro di vestizione/svestizione per il personale (buffer zone). Superata questa fase può finalmente integrarsi con tutti gli altri residenti, beninteso dopo essersi sottoposto a un nuovo tampone rapido di controllo.

«Ringraziamo la task force della ASL del Mugello per la collaborazione che sta fornendo così come tutti i nostri dipendenti e collaboratori per la grande professionalità dimostrata fin dall’inizio della pandemia» dichiara il direttore Francesco Melani. «Senza il loro spirito di sacrificio e un corretto comportamento sociale fuori dalla struttura non saremmo mai riusciti a ottenere questo risultato. Si prodigano quotidianamente per garantire a tutti la serenità necessaria a superare questa lunga fase. Pur con tutte le limitazioni imposte dai protocolli anti-Covid, cerchiamo di realizzare attività ricreative che possano tenere alto il morale dei nostri ospiti. Non lasciarsi abbattere e restare ottimisti è infatti fondamentale per la prevenzione del contagio».

Fonte: Ufficio Stampa