Eurospin, sciopero per due giorni e presidio davanti al Consiglio regionale

Il 9 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 si terrà un presidio delle lavoratrici e lavoratori di Eurospin delle province di Firenze, Lucca e Pisa sotto la sede del Consiglio Regionale. La vicenda dei supermercati toscani e non solo giunge fino al 'parlamento regionale' per trovare finalmente un accordo.

In più, nell'Empolese Valdelsa è giunto l'annuncio dello sciopero per l'intero turno di lavoro l'8 e 9 dicembre 2020. Le sedi sono quelle di Sovigliana (Vinci), Montelupo Fiorentino e Certaldo. L'iniziativa, che parte dalla Filcams Cgil, riguarda "la mancata applicazione del Dpcm concernente i comitati anti-covid, mancata comunicazione su modalità e frequenza delle sanificiazioni dei locali aziendali, pulizie dei bagno e dei locali svolte dai dipendenti, orari spezzati che non garantiscono di conciliare tempi di vita e di lavoro dei dipendenti". La lettera firmata dal rappresentante di zona del sindacato Massimiliano Fabozzi è indirizzata direttamente a Eurospin Tirrenica, con sede nel Perugino. Si annunciano altre iniziative di mobilitazione qualora non venissero prese in considerazione queste iniziative.

"Sarà un dicembre caldo", si annunciava qualche settimana fa. Le rivendicazioni trovano nuovo spazio nelle proteste in corso.