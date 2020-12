Fiera dell'orientamento online per Santa Croce

Il momento della scelta della scuola superiore è spesso decisivo per la vita di un adolescente, ecco perché l’orientamento risulta indispensabile soprattutto quest'anno in cui i ragazzi alternano lezioni in presenza con lezioni a distanza.

La Rete Informagiovani del Valdarno Inferiore con gli operatori delle Cooperative Sintesi e Giostra, la Scuola secondaria C. Banti e il Comune di Santa Croce sull'Arno, organizza per sabato 12 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 un incontro per gli alunni delle classi terze medie chiamati a scegliere l'indirizzo di studio.

L’orientamento scolastico ha lo scopo di aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore, fornire loro gli strumenti utili e le informazioni necessarie a valutare qualsiasi opportunità, ma prima di tutto stimolarne l’autovalutazione in base alle proprie attitudini, agli interessi e alle rispettive attitudini.

La situazione attuale non ha permesso di fare come gli anni passati le fiere in presenza ed è per questo che abbiamo rilanciato con la versione Online in cui gli studenti e le loro famiglie potranno confrontarsi direttamente con gli insegnanti degli istituti superiori che esporranno il loro programma e l’offerta formativa a distanza.

Sabato 12 Dicembre gli Istituti Superiori per 3 ore dalle 15.30 alle 18.30 saranno connessi con alunni e genitori dell'Istituto Comprensivo C. Banti di Santa Croce sull'Arno e di Staffoli per presentare la propria offerta formativa ognuno sulla propria piattaforma attraverso i canali web preferiti siano essi MEET o TEAMS nella modalità che preferiscono sia essa spiegazione in diretta, condivisione di materiale di presentazione multimediale foto, video, ecc...

Per i genitori saranno presenti i link cui collegarsi sia sul sito istituzionale della scuola media che sul sito della Rete Informagiovani del Valdarno www.informagiovanivaldarno.it oltre al sito del Comune e potranno, selezionando il link della scuola superiore, connettersi al docente che risponderà a tutti i dubbi, le curiosità e le incertezze che accompagnano la scelta.

Fonte: Rete Informagiovani del Valdarno