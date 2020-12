In albergo a Montecatini ma doveva essere in carcere perché tornato dopo l'espulsione

Erano in un albergo di Montecatini ma uno di loro due, un 53enne albanese, sarebbe dovuto essere in carcere per una pena residua di quasi 6 mesi per essere ritornato in Italia nonostante fosse stato espulso. La condanna giungeva dal tribunale di Aosta.

La polizia del locale commissariato ha trasferito l'uomo in carcere e ha multato anche l'altro uomo,un 38enne albanese, per mancato rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Erano infatti in Italia non per motivi di lavoro, salute o stato di necessità.

Dall’inizio del mese di dicembre nel corso dei servizi di controllo del territorio sono state identificate un centinaio di persone ed elevate cinque sanzioni amministrative per la mancata osservanza delle misure anti contagio da COVID19.