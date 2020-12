E' pubblicata sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione “Altri bandi e avvisi” la graduatoria per le agevolazioni tariffarie sul servizio idrico per l'anno 2020. Tale agevolazione è rivolta a nuclei familiari che si trovano in difficoltà economiche ed è erogata mediante rimborso in bolletta.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa