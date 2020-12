Quasi 10 ore senza acqua nelle frazioni di Pontedera

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, giovedì 10 dicembre, dalle ore 8:30 alle 18, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle frazioni di Montecastello, Romito, Treggiaia e nelle località I Fabbri e Castelline.

Per limitare i disagi agli utenti saranno allestiti quattro punti di rifornimento idrico sostitutivo, tramite cisterna posizionata nel parcheggio Montecastello di piazza Malaspina, in piazza Monti in località Treggiaia, in via delle Colline per Legoli nel parcheggio all’altezza della farmacia I Fabbri e nel parcheggio all’altezza della Banca Popolare di Lajatico, in località Il Romito.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa