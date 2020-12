Meeting per i diritti umani su 'Pace, Giustizia e Istituzioni solide': ospiti Don Ciotti e Andrea Orlando

Quest’anno sono 24. Ventiquattro anni che la Regione dedica un meeting ai diritti umani che nell’anno del covid sarà dedicato a "Pace, Giustizia e Istituzioni solide”, cioè l’obiettivo n.16 di sviluppo sostenibile dell'Agenda europea 2030.

Quella di giovedì 10 dicembre, a partire dalle 9.30, sarà un’edizione particolare. Si è voluta mantenere una presenza fisica di alcuni degli ospiti al MandelaForum, come ogni anno, ma il palazzetto sarà vuoto: gli studenti seguiranno l’evento collegandosi via internet da ogni parte della Toscana.

Si inizierà alle 9.30 con i saluti istituzionali degli assessori regionali Alessandra Nardini, con delega alla promozione dei diritti umani e della cultura di pace e Stefano Ciuoffo, con delega alla cultura della legalità e del sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Tra gli ospiti don Luigi Ciotti, presidente dell'associazione Libera e l'onorevole Andrea Orlando, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

Sono previsti interventi di Iacopo Melio, consigliere della Regione Toscana con delega a diritti e pari opportunità, e di Bernard Dika, consigliere del presidente Giani per le politiche giovanili e l'innovazione.

Durante l'iniziativa, grazie alle nuove tecnologie, sarà stimolata la partecipazione dei ragazzi e saranno proiettati i lavori di alcune classi. L’intermezzo musicale sarà affidato ai BowLand, gruppo di origine iraniana ormai di casa a Firenze e che canteranno "Disamistade" di Fabrizio De André.

Il giornalista Saverio Tommasi contestualizzerà i temi trattati narrando, in forma di breve monologo teatrale, la storia di alcuni personaggi: Lea Garofalo, Giovanni Falcone, Patrick Zaki.

Durante l'evento, in esterno, il writer Andrea Cascìu, street artist e direttore artistico dell'associazione Pennelli Ribelli, dipingerà un murale appositamente ideato per l'evento all'interno del Parco San Donato di Novoli e concluderà in diretta l’opera.

Alle 11.45 è in programma l’intervento conclusivo del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Chiunque lo vorrà potrà seguire l’evento in streaming, collegandosi a https://www.regione.toscana.it/meeting-diritti-umani