Mensa scolastica a Montemurlo, ritorna lo sportello di consulenza della dietista

Da giovedì 10 dicembre a Montemurlo riparte lo sportello della dietista, un servizio attivato dall'azienda che gestisce la refezione scolastica, la Dussmann Service, con il Comune per essere sempre più vicini alle famiglie e rispondere a dubbi e necessità.

Con cadenza settimanale, ogni giovedì dalle ore 15 alle 17, genitori, familiari e insegnanti, troveranno una figura professionale qualificata, che sarà disponibile a fornire informazioni e supporto in merito a qualsiasi richiesta inerente il servizio della mensa. La dottoressa Camilla Zini, infatti, potrà rispondere a domande riguardo ai menù proposti, alla provenienza degli alimenti utilizzati, allo sporzionamento, alla gestione del servizio, ad eventuali problematiche, a necessità particolari come le diete speciali.« Un servizio che vuole esprimere vicinanza alle famiglie e le vuole sostenere anche per quanto riguarda l'alimentazione dei propri figli a scuola, in particolare in caso di patologie o allergie», spiega l'assessore alla pubblica istruzione Antonella Baiano.

I genitori potranno contattare la dietista al numero di cellulare 3351392282 o per email a sportellodietistamont@dussmann.it

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montemurlo