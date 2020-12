Misure anticrisi e nuovi servizi per famiglie in difficoltà a Vicopisano

Variazioni di bilancio di fine 2020, misure anticrisi per chi è fragile socialmente ed economicamente, anche in seguito a questa lunga emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, riduzione della TARI per le aziende.

"Sono state stanziate dall'Amministrazione Comunale di Vicopisano maggiori risorse _ spiega il Sindaco, con delega al Bilancio, Matteo Ferrucci : per le persone anziane, per le famiglie in difficoltà, per i ragazzi e le ragazze che vanno a scuola, anche attraverso contributi regionali e statali. Basti pensare ai fondi comunali, finanziati dal Ministero per l'Istruzione, per abbassare le rette e sostenere la frequenza dei bambini e delle bambine che frequentano le scuole dell'infanzia private paritarie e a tutte le iniziative in remoto per le persone anziane di cui daremo apposita comunicazione. Sono state, inoltre, erogate risorse a sstegno dei servidi di doposcuola, in particolare per quello di Uliveto Terme."

"Sono stati anche sbloccati una serie di lavori che daranno respiro alle imprese locali _ aggiunge il Sindaco _ con ripercussioni positive sull'economia locale. Abbiamo ridotto la TARI del 25% a circa il 95% delle aziende del territorio, per questa misura l'Amministrazione, prevedendo il più ampio sconto possibile, ha messo a disposizione un plafond di 200.000 Euro. Un altro fondo importante è stato stanziato per le misure sociali."

Ne parla l'Assessora con la relativa delega, Valentina Bertini: "E' un momento particolarmente duro e la nostra intenzione è quella di sostenere tutti e tutte coloro che hanno problemi. Per questo abbiamo previsto uno specifico fondo comunale di oltre 30.000 Euro. Il fondo è stato pensato per i nuclei familiari con disagio abitativo acuito dalla pandemia per consentire loro di mantenere l'alloggio o di trasferirsi in un'altra casa e per il sostegno al pagamento delle utenze nel caso in cui non possano beneficiare di altre forme di sostegno economico già attive. A tale proposito è in fase di ultimazione un regolamento che disciplinerà l'assegnazione delle risorse e, appena concluso, ne daremo subito diffusa comunicazione alla comunità. A questo fondo, infine, si sono aggiunti i 10.000 Euro che la Regione ha stanziato in più, rispetto alla somma prevista, come contributo integrativo dei canoni di locazione."

"Siamo pronti anche a erogare _ conclude l'Assessora Bertini _ i buoni spesa, grazie ai circa 50.000 Euro messi a disposizione dal Governo. Come nella prima fase dell'emergenza Covid abbiamo cercato di semplificare al massimo l'accesso a questa misura da parte di chi ne ha bisogno, prevedendo la possibilità di richiedere, con grande facilità, i buoni online. Tutte le informazioni in merito saranno a breve disponibili sul nostro sito: www.viconet.it e sugli altri canali di comunicazione ufficiali."

Fonte: Comune di Vicopisano