Musica natalizia in filodiffusione in centro a Pescia

Grazie a una serie di diffusori, chi visiterà il centro di Pescia in queste festività natalizie avrà il piacere di ascoltare musica natalizia e, di tanto in tanto, qualche appello alla donazione del sangue e ad altre opere sociali.

Da martedì 8 dicembre prende il via questa nuova iniziativa che raccoglie una serie di soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di rallegrare la visita nel centro cittadino delle persone e portare un po’ di gioia sonora in un momento così difficile per la vita di tutti noi.

Titolare del progetto di filodiffusione a Pescia è l’Avis, che ha dovuto giocoforza rimandare al prossimo anno l’installazione della pista di pattinaggio che aveva avuto grande successo nelle ultime due festività natalizie, decidendo di procedere con la musica per promuovere anche la sua attività sociale e incentivare le donazioni di sangue.

I messaggi dell’Avis e dell’amministrazione comunale, fatti dal sindaco Oreste Giurlani su temi sociali, unitamente ai classici auguri, saranno alternati ai brani musicali, nelle fasce orarie in cui verrà trasmessa la filodiffusione : dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Insieme all’Avis il progetto è stato possibile realizzarlo grazie all’impegno del comune di Pescia, in particolare dell’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori, di Nicola Gentili, dell’Officina delle Arti, e di Dania Picchi di Spazio Arte e dei tanti sponsor privati che hanno contribuito all’iniziativa.

Fonte: Ufficio Stampa