Ruba cioccolatini e picchia vigilante, arrestato 50enne

Un cinquantenne è stato arrestato per furto a Livorno. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri dopo aver rubato prodotti per l'igiene e una scatola di cioccolatini. Il furto è avvenuto in un supermercato di piazza Saragat.

Fermato da un addetto alla sicurezza, il 50enne ha ingaggiato con il vigilante una colluttazione nel corso della quale lo ha colpito ripetutamente con un ombrello. Immediato l’intervento di una pattuglia, che ha immobilizzato l’uomo e lo ha messo in manette per rapina impropria.