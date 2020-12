Scuola toscana tra i suoni: progetto regionale per la diffusione della musica

La Giunta regionale, su proposta dell’assessora all’istruzione, Alessandra Nardini, ha approvato il progetto “La scuola toscana fra i suoni 2020 - 2021”, con il quale la Regione prosegue con le azioni per promuovere l'insegnamento della musica nelle scuole di ogni ordine e grado.

“Stiamo programmando – spiega l’assessora Nardini – una serie di attività che speriamo di poter far svolgere in presenza quanto prima. Con il finanziamento di 75.000 euro che abbiamo approvato, intendiamo proseguire un progetto avviato nel 2019 e che ha portato prima alla costituzione della Rete Musica Toscana, con l’adesione iniziale di molte scuole a indirizzo musicale, poi a dare impulso ad altre attività, tra cui le rassegne musicali delle orchestre scolastiche.

Crediamo molto nella diffusione dell’insegnamento e della pratica delle attività musicali nelle scuole, perché sono un veicolo di crescita personale e culturale per le studentesse e gli studenti toscani. Per questo, con "La scuola tra i suoni", la Regione è impegnata a diffondere questa pratica nelle scuole del primo e del secondo ciclo e non solo tra quelle ad indirizzo musicale."

Tra le attività previste in questo anno scolastico figurano la Rassegna delle orchestre e dei cori delle scuole di ogni ordine e grado e dei licei musicali della Toscana, i Concerti di Ensemble di strumenti e Musica da camera, le attività delle Orchestre Junior, Senior, della Silent King Big Band, della Flampercussion e della Rete dei flauti e infine il Concorso Internazionale musicale Città di Scandicci.

La sezione senior ha in programma un concerto da replicare in tutte e dieci le province della Toscana.

La scuola capofila della Rete di Musica Toscana è il “Vasco Pratolini” di Scandicci, ma il Comitato del Progetto “La scuola toscana fra i suoni” comprende anche il Liceo Musicale Dante di Firenze, Liceo Musicale Niccolini Palli di Livorno, la Scuola Media ad Indirizzo Musicale I.C. Cesalpino di Arezzo, la Scuola Media ad Indirizzo Musicale I.C. Graziano da Chiusi di Siena, l’Istituto Comprensivo Grosseto 4 di Grosseto e l’Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini di Massa.

Fonte: Regione Toscana